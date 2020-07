Locurile de joacă din Parcul Central sunt pline și nu se aplică amenzi Nimeni nu este sancționat in cazul folosirii locurilor de joaca din municipiul Targu Jiu. Cele mai multe locuri de joaca din parcuri și din cartiere sunt folsite de copii și de parinți, iar Poliția Locala Targu Jiu nu a aplicat pana acum vreo amenda. Potrivit dispozițiilor legale, locurile de joaca sunt oficial inchise și nu pot fi folosite. Polițiștii pot aplica amenzi, daca dispozițiile legale cu privire la inchiderea locurilor de joaca sunt incalcate. Nu a fost pana acum cazul, intrucat conducerea Poliției Locale Targu Jiu a decis sa mearga mai mult pe transmiterea de avertismente și pe prevenție,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

