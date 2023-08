Mai multe locuri de joaca din Capitala au fost luate la puricat. N-au lipsit neregulile. Astfel ca prefectul Municipiului Bucuresti, Rares Hopinca, a convocat pentru vineri, 11 august, Comitetul pentru Situatii de Urgenta din capitala cu privire la prevenirea accidentarii copiilor in locurile de joaca – s-a informat prin intermediul unui comunicat de presa transmis, […] The post Locurile de joaca din Capitala, luate la verificat. S-au gasit mai multe nereguli/A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgența first appeared on Ziarul National .