Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a propus inchiderea locurilor de joaca din sase parcuri din București, dupa ce in urma controalelor au fost gasite echipamente cu un grad de uzura ridicat, rupte, cu bucati lipsa, cu urme masive de rugina. De asemenea Administratia Lacuri, Parcuri…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a fost initiata procedura de achizitie pentru lucrari de reparatii la locurile de joaca din parcurile aflate in administrarea Primariei Bucuresti, intr-o prima faza urmand sa fie reparate 14 locuri de joaca din parcurile Regele Mihai I, Bordei,…

- O mașina a intrat, luni, intr-un loc de joaca pentru copii, situat intr-un ansamblu rezidential din București, iar cazul a fost preluat de Politia Capitalei care face cercetari, dupa ce un copil care se dadea in leagan a fost ranit. O masina a intrat, luni, intr-un loc de joaca din ansamblul rezidential…

- In intervalul 4 – 5 august 2022, locurile de joaca din municipiul Falticeni, inclusiv cele amenajate in curtea instituțiilor de invațamant preșcolar și gimnazial și cel situat la Baza de Agrement „Nada Florilor", vor fi inchise pentru efectuarea lucrarilor de dezinfectie si ...

- Parcuri renumite ale Capitalei, precum Herastrau, Cismigiu sau Operei sunt in continuare intr-o stare vizibila de degradare si sunt foarte murdare. La tot pasul poti vedea alei crapate, saci cu gunoi, mobilier urban vandalizat si banci murdare.

- Multe din parcurile și locurile de joaca din Brașov arata deplorabil, cu piese de mobilier care pun in pericol viața celor care le utilizeaza, spune subprefectul Lucian Patrașcu. „Am copii și merg des in parcurile și locurile de joaca din oraș. Din pacate, am observat in ultima perioada ca multe dintre…