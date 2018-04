Stiri pe aceeasi tema

- In pregatirea minivacantei de 1 Mai, hotelurile din Prahova au pregatit oferte speciale, restaurantele si parcurile de distractii fac ultimele pregatiri, iar vremea se anunta a fi perfecta pentru o minivacanta la munte. Gradul de ocupare in statiunile din Prahova se afla in acest moment la 100% in Sinaia,…

- Litoralul romanesc conduce in preferintele turistilor romani Litoralul românesc conduce în preferintele turistilor români pentru minivacanta de 1 mai, dar cautate sunt si statiunile balneoclimaterice sau Valea Prahovei - spun specialistii în marketing turistic.…

- Violeta Stoica “Tocmai ați ratat ocazia. Ultima camera disponibila pe website-ul nostru s-a epuizat acum cateva zile” sau „Nu avem disponibilitați la aceasta unitate de cazare in perioada 27 aprilie – 1 Mai”. Acestea sunt mesajele cu care sunt intampinați turiștii “intarziați” care au dorit, ieri, sa…

- Minivacanta de Paste s-a incheiat dupa 4 zile de relaxare pe Valea Prahovei, gradul de ocupare fiind in medie de 98% in Sinaia, Azuga si Busteni peste 85% iar Breaza si Campina peste 75%. In weekendul ce tocmai a trecut si partiile din Prahova s-au bucurat de turisti dornici de a prinde ultimele zile…

- Majoritatea romanilor au ales si in acest an sa-si petreaca vacanta de Paste in tara. Aproape toate locurile de cazare de pe Valea Prahovei, din statiunile balneoclimaterice, precum si pensiunile rurale si cele aflate in zona manastirilor sunt ocupate.

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- Organizatorii primului festival de arta si zbor outdoor din tara – HANGARIADA au anuntat data oficiala a celei de-a opta editii a evenimentului: weekend-ul 25-28 Mai 2017, in aceeasi locatie devenita un punct de reper al celor pasionati de aeronautica, dar si de manifestari culturale in spatii neconventionale…