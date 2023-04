Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre cele 29 de țari care și-au asigurat prezența la Campionatul Mondial de handbal feminin din acest an. Campionatul Mondial este programat in perioada 29 noiembrie - 17 decembrie 2023. Va fi organizat in Danemarca, Norvegia și Suedia și va avea la start 32 de țari. Romania s-a…

- Trei din patru romani cred ca in Romania lucrurile merg intr-o directie gresita. E un procent imens care apare in sondaje la un nivel similar doar in perioadele de criza extrema. Pare totusi vag, ce inseamna de fapt „directie gresita". Ce ar putea sa-i determine pe romani sa spuna asta? Sondajul din…

- Agentii economici din Romania au la dispozitie 53.304 locuri de munca, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani 222 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit sursei citate,…

- In Satu Mare s-a inaugurat cu mare fast, sobor de preoti si taieri de panglici, un drum judetean care ar trebui sa duca spre vama si sa faca deci legatura cu Ucraina. Ar trebui, pentru ca de fapt drumul este inchis complet. Potrivit presasm.ro, la inaugurarea drumului ar participat oficiali atat de…

- Așa cum redacția noastra v-a mai prezentat, in Romania inca mai exista zone, locuri și oameni care așteapta sa fie descoperiți. Locuri unde timpul parca a stat in loc, iar galagia civilizației nu a ajuns inca. Un astfel de loc, uitat in timp parca, este și satul labirint, locul unic in Romania, perfect…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, recomanda cumparatorilor sa achizitioneze produsele care se daruiesc cu ocazia zilelor de „Sf. Valentin” si ” Dragobete”, respectiv ciocolata, cosmetice si bijuterii, numai din locuri autorizate si sa citeasca…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1046 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Irlanda – 922 de locuri de munca pentru: șofer autobuz/șofer autocar, macelar, asistent vanzari, ajutor bucatar (asistent delicatese), asistent manager (asistent general);…

- "Astazi (duminica - n.r.) este prima zi din etapa a doua a pachetului de sancțiuni impotriva Rusiei care se refera la interdicția importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza țițeiul. Da, Romania este o țara care importa motorina. Nu, nu exista motive de…