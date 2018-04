Stiri pe aceeasi tema

- UBB Cluj a pierdut 200 de locuri bugetate în urma deciziei Ministerului Educației de taiere de fonduri. ”Daca te uiți de afara, ce vezi? Ce e în ranking-uri, UBB, Universitatea București, Universitatea Cuza, cea din Timișoara; șansa noastra ține de…

- Peste 1.400 de locuri de munca sunt disponibile in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Germania pentru manipulant bagaje. Se mai cauta soferi, lucratori in agricultura, electricieni, instalatori, dar si culegatori de capsuni. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul…

- Restaurantul ce dispunde de 60 locuri in interior și 30 locuri pe terasa, are un design primitor reinterpretat cu elemente speciale reprezentand o combinație uimitoare. Implementarea conceptului Fresh Doner a necesitat o investiție de aproximativ 55.000 euro. Carnea folosita in prepararea produselor…

- Cei care sunt curioși sa afle cum iși marcheaza rasul teritoriul pot vedea imaginile rare, surprinse de camerele de monitorizare in Parcul Național Apuseni. Specialiștii Romsilva spun ca acest comportament este specific, mai ales la sfarșitul perioadei de reproducere a acestor feline. Imaginile care…

- ​Volkswagen AG a rascumparat 335.000 de mașini in scandalul Dieselgate din SUA și le pastreaza in 37 de locuri, pana cand afla ce are voie sa faca, scrie Reuters. Rascumpararile au costat peste 7 miliarde dolari și arata cat de diferita este legislația fața de Europa. unde doar in cazuri izolate clienții…

- In urma cu cateva zile am fost unul dintre cei care au spus cateva vorbe la summitul Romanian Business Leaders, o asociatie exclusiv privata din care fac parte oameni de afaceri din Romania. La intalnirea care a durat doua zile au participat majoritatea oamenilor de afaceri influenti din Romania,…

- Couchsurfingul este un lucru, tindersurfing este cu totul altceva. Conceptul a fost creat de un tanar Belgian care a petrecut doua luni prin Europa, ramanand peste noapte doar in casele femeilor pe care le cunoscuse pe Tinder.

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de camion,…