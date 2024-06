Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca minivacanța de Rusalii a fost foarte așteptata de clujeni, o mare parte dintre aceștia alegand sa-și petreaca zilele libere la una dintre cele mai impresionante stațiuni din Ardeal. Foarte mulți oameni din Cluj, Alba, Hunedoara, Timiș și Mureș au data navala la Baile Sarate din Ocna Mureș,…

- Polițiștii care au desfașurat ieri activitați pe drumurile publice au intocmit dosare penale și continua cercetarile, dupa ce au depistat trei persoane care au condus autovehicule fara sa dețina acest drept. Pe bld. Unirii din municipiul Baia Mare a fost depistat un autoturism al carui conducator auto…

- Loredana, Shift, Nane, Dorian Popa, Nicoleta Voica, Georgiana Lobonț și Florin Boita vor concerta in weekend intr-un oraș din Timiș. Cel mai vestic oraș al județului Timiș și al țarii, Sannicolau Mare, a ales sa marcheze Ziua Europei in acest an printr-un dublu spectacol organizat sambata...

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Politistii locali au protestat, miercuri, in fata Guvernului, avand mai multe solicitari de natura financiara, dar si inlocuirea sintagmei 1 post / 1000 locuitori/ cu 1 politist local / 1000 locuitori. Care este lista revendicarilor polițiștilor locali 1. Aplicarea conditiilor…

- FMF va prezinta programul fotbalistic pentru acest weekend. Sambata și duminica veți putea urmari meciurile din cadrul Turneului de Dezvoltare UEFA, Campionatului Moldovei, Super Liga, Faza II, partidele a Ligii 1, Faza II, Liga 2 Sud și Nord dar și jocurile din Ligile de juniori, junioare și copii.

- A fost candva un sat renumit pentru ceramica, aici arzandu-se zilnic cate 200 de cuptoare. Apoi, a fost tacere. Astazi este din nou cunoscut pentru cultura lui. Locul situat la doar 30 de kilometri de București, pe care trebuie sa-l vizitezi in weekend, daca vrei sa te bucuri de spiritul naturii romanești.…

- Nici teama ca ar putea produce un accident rutier și nici gandul ca ar putea plati amenda și ar ramane fara permis de conducere nu par sa-i sperie pe unii șoferi din Timiș, care urca bauți la volan.