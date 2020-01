Am trecut de mijlocul iernii calendaristice, dar se poate spune ca sezonul de schi nu a inceput de mult timp, avand in vedere temperaturile ridicate din luna decembrie. Pentru covasnenii care iubesc acest sport, chiar in vecinatatea județului nostru exista multe locuri unde pot petrece pe partie o zi, un weekend sau chiar o vacanța. […] Articolul Locuri nu foarte indepartate unde se poate schia apare prima data in Mesagerul de Covasna .