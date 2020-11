,,Locuri incredibile, povești de împărtășit”: „Eutopia Gardens” (text și FOTO) Numit „rozariu” [1] (in cateva articole de presa), considerat – de unii – drept cel mai mare parc dendrofloricol din Europa de Est, aflat la o distanta relativ redusa de Arad, langa Mandruloc [2] , „Eutopia Gardens” [3] ar parea dedicat doar trandafirilor [4] , insa este structurat pe doua zone mari (una destinata colectiilor de plante, alta gradinilor tematice)… Repet ceea ce am menționat in „Jurnalul de calatorie”: realitatea tomnatica nu poate fi asemuita valului spectaculos [5] de inflorire (de aici, și „datoria” de (re)veni pentru filmari de primavara); totodata, parfumul – ca suflet al trandafirilor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

