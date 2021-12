Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritațile se așteapta la un numar mare de cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, dar cu simptomatologie mai ușoara, a anunțat, joi,medicul Calin Alexandru, directorul Directiei Generale Urgente Medicale din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența, in conferința de presa…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a anunțat ca spitalele au 10 zile la dispoziție sa se hotarasca daca vor trata sau nu pacienți exclusiv COVID-19. De asemenea, acesta a precizat ca este important sa incepem pregatirea pentru valul 5.„Din ziua de vineri, saptamana trecuta, au obligația…

- Valul 4 al pandemiei face ravagii in Romania. Țara noastra se afla in scenariul negru in care a fost Italia anul trecut. Spitalele gem de bolnavi in stare critica. Autoritațile nu au pregatit un plan pentru valul 4, odata cu creșterea accelerata a cazurilor de COVID-19 pe fondul raspandirii tulpinei…

- Situatia devine tot mai critica in spitalele din tara. In sectiile cu profil COVID nu mai sunt locuri. Nici in Capitala situatia nu e mai buna, iar pacientii sunt plimbati de la un spital la altul pentru a fi internati.

- La spitalul din Mangalia nu mai sunt locuri libere la sectia ATI pentru pacientii cu Covid 19Prefectura Constanta informeaza ca astazi, 16 octombrie 2021, mai sunt doar cinci locuri libere in sectiile de terapie intensiva destinate adultilor infectati cu virusul SARS CoV 2 din Spitalele din judetul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca in intreaga tara sunt libere 11 paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. La acest moment, in Bucuresti nu sunt paturi…