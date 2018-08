Locuri de munca sunt, interes nu prea. Constantenii prefera sa stea acasa decat sa munceasca

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 21 august 2018. Sunt vacante 410 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (202 posturi) – 0258 831 137…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.217 locuri de munca vacante pentru romanii care dores sa lucreze peste granite. cele mai multe slujbe sunt disponibile in Olanda pentru muncitori in gradinarit, manipulanti marfa si culegatori de fructe si legume.

- Agenții economici din județ au declarat vacante 227 de locuri de munca, la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Vrancea. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 29, sunt pentru muncitori necalificați, iar 22 pentru operator confecționer industrial. 17 locuri de munca sunt declarate vacante…

- 33 de firme din judetul Salaj sunt, in aceasta perioada, in cautare de personal. Potrivit datelor centralizate de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, oferta momentului cuprinde 206 locuri de munca, mai mult de o treime dintre ele, in productie si prestari servicii. Companiile de…

- 383 de locuri de munca sunt vacante in acest moment in judet, potrivit evidentelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Satu Mare. Dintre acestea un numar de 42 se adreseaza celor cu studii superioare (dintre care 28 de medici), 60 persoanelor fara calificare, iar restul de 281…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.150 locuri de munca vacante, a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Agenții economici din județul Vrancea au transmis 219 locuri de munca vacante la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Vrancea. Cele mai multe oferte, respectiv 24, sunt pentru muncitori necalificați, iar 22 sunt pentru cei de meserie operator confecționer industrial. 17 locuri sunt pentru…

- 364 de joburi disponibile sunt inregistrate la aceasta data in evidențele AJOFM Vaslui. Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 364 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 142, Agenția…