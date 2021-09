Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 11-12 septembrie, in stațiunea Venus de pe litoralul romanesc, s-a desfașurat Cupa Mondiala de Kureș (lupte tataraști), unde au participat sportivi din peste 32 de țari veniți din toate colțurile lumii. Competiția a fost organizata de Federația Romana de Kureș in colaborare cu D.J.T.S. Constanța…

- In primul semestru din acest an, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau, au fost angajați 3.201 șomeri. Fața de programul de ocupare a forței de munca pe care instituția județeana și l-a propus pentru anul 2021, respectiv de 8.000 de angajari, numarul incadrarilor din randul…

- Absolvenții bacauani care doresc sa urmeze o cariera in domeniul bancar au șansa unui loc de munca bine cotat la una dintre instituțiile bancare etalon ale Romaniei. Este vorba de Banca Nationala a Romaniei care a anunțat ca, in perioada urmatoare, va scoate la concurs nu mai puțin de 10 locuri de munca.…

- De mai multa vreme, angajatorii care au nevoie de forța de munca se plang ca nu gasesc lucratori calificați. Ca lucrurile stau intocmai cum spun ei o demonstreaza structura dupa nivelul de instruire a șomerilor aflați, in momentul de fața, in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca…

- Guvernul Cațu, fara nici o explicație, a achiziționat 120 de milioane doze de vaccin anticovid, conform declarației ex ministrului de finanțe, Alexandru Nazare. Nu știm pentru ce și cu ce preț. Deja virusul COVID a suferit mutații pe care vechiul vaccin nu le poate acoperi. Dar putem banui scopul daca…

- Piața de locuri de munca in Bacau nu se numara printre cele mai ofertante. Totuși, sunt destui cei care iși doresc sa obțina venituri prin munca. Iar lucratorii sezonieri sunt foarte cautați, in special pe perioada verii. Numai ca, potrivit legislației in vigoare, și aceștia beneficiaza de drepturi.…

- Un turist a filmat cum o ursoaica impreuna cu doi pui se plimba prin stațiunea Slanic Moldova și cauta mancare prin coșurile de gunoi. Urșii au ajuns o prezența constanta in Slanic Moldova, autoritațile avertizand locuitorii și turiștii sa se fereasca de ei. Articolul VIDEO: Doi pui de urs și mama lor…

- La aproape 1 an și 4 luni de la instituirea masurilor de protecție impotriva infecției cu virusul Sars-CoV 2, in județul Bacau inca mai sunt societați comerciale unde nu se respecta reglementarile in domeniu. O dovedesc constatarile Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau, in urma verificarilor…