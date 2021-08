Stiri pe aceeasi tema

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Serviciul de Ambulanta Judetean Alba Șofer autosanitara I și muncitor…

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Spitalul Orașenesc Cugir, județul Alba Portar Conditiile specifice…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza și in acest an selecție pentru cei care doresc sa urmeze o cariera militara ca soldat gradat profesionist. Termenul limita pentru susținerea probelor de selecție este 25 iunie. Inscrierile s-au facut pana in 28 mai. Candidații care au ales profesia de soldat/gradat…

- In aceasta vara ar urma sa fie organizate concursurile pentru posturile de directori de școli. Ministerul a publicat recent metodologia in consultare publica, potrivit careia proba scrisa va fi in 27 iulie. Ca sa aiba acces la posturile de directori și directori adjuncți, candidații trebuie sa fie absolvenți…

- Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca la data de 31.05.2021 erau in evidenta 7819 locuri de munca vacante, care pot fi accesate atat de femei, cat și de barbați. Cele mai multe dintre acestea fiind disponibile in municipiul Chișinau – 3284 și municipiul Balți – 1025, iar cele mai…

- Pandemia covid-19 a aruncat, in cele 17 luni de cand face ravagii, peste 100 de milioane de muncitori in saracie, releva miercuri, in raportul sau anual, Organizatia Internationala a Muncii (OIM), din cauza reducerii orelor de munca si desfiintarii unor locuri de munca, criza este departe de a se…

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Serviciul Local de Utilitate Publica Abrud, județul Alba Muncitor necalificat…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, prin Serviciul Resurse Umane, efectueaza recrutari in perioada 14.05.2021 – 24.05.2021, pentru Academia Naționala de Informații ”Mihai Viteazul” București și instituțiile de invațamant din cadrul Ministerului Apararii Naționale, care formeaza specialiști, potrivit…