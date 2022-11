Stiri pe aceeasi tema

- In Eparhia Greco-Catolica de Maramureș se pregatesc o serie de evenimente care se vor desfașura la Baia Mare și la Satu Mare, cu ocazia Centenarului Parintelui dr. Vasile Lucaciu, care a trecut la Domnul pe data de 29 noiembrie 1922. Evenimentele se vor desfașura dupa urmatorul program: Duminica, 27…

- Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a raspuns solicitarii venite din partea ziarului nostru cu privire la inregistrarea audio-video in care aparea un cadru didactic de la Colegiul Vasile Lucaciu din Baia Mare, filmare din care se vede cum un elev este apostrofat de respectivul profesor pe un ton…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau a tinut sa acorde atentia cuvenita implinirii a 100 de ani de la inceperea reconstructiei Scolii din Manastirea-Casin (la 29 septembrie 1922) si a aceluiasi numar de ani de la incoronarea suveranilor Marii Uniri (la 15 octombrie).…

- Prima zi a activitaților dedicate celor 30 de ani de la inființarea Consiliului Județean Maramureș s-a incheiat cu succes. La Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, elevi și dascali ai Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Baia Mare s-au strans in șezatoare și au adus in prim-plan…

- Primarul Cristian Gentea vine cu o veste buna legata de construirea unei creșe in Pitești, la standarde moderne. „Ne-a fost aprobata cererea de finanțare și pentru a treia creșa la Pitești! Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin apelul de proiecte PNRR, ne va finanța, in…

- La nivelul instituțiilor din Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi in sistemul bugetar: 1.Ingrijitor grupa invațamant preșcolar, Gradinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”, Baia Mare 2.Ingrijitoare,Gradinița cu Program Prelungit „Ion Creanga”, Baia Mare, 3.Ingrijitoare,Gradinița cu…

- In perioada 14-17 septembrie 2022, a avut loc la Alba Iulia „Targul de C’Arte Alba Transilvana” editia a XIII-a, eveniment organizat de catre Biblioteca „Lucian Blaga” din Alba Iulia, targ la care au fost invitati pentru a-si lansa cartile membrii cenaclului „Cronograf”, care aparține de Centrul Județean…

- Doua zile de sarbatoare in acest weekend in Asuaju de Sus, la ediția cu numarul 51 a Festivalului “Targul Cepelor”. Cu o istorie veche, Targul Cepelor aduna in Asuaju de Sus an de an gospodari și tineri din Țara Codrului. Prezent la eveniment, Doru Lazar, vicepreședinte Consiliul Județean Maramureș…