Stiri pe aceeasi tema

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș . Se cauta ingrijitor, administrator patrimoniu, muncitor, mediator școlar, asistent social debutant și director executiv .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: Ingrijitor…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș.Se cauta administrator patrimoniu, ingrijitor, muncitor calificat, jurist, administrator rețea și paznic .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: Administrator patrimoniu –…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș . Se cauta agent de securitate, administrator patrimoniu și financiar, inspector debutant, administrator de rețea, ingrijitoare și muncitori.VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș.Se cauta ingrijitoare la Directia de Asistenta Sociala Baia Mare, ingrijitoare gradinița, muncitor calificat, paznic, .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: Ingrijitor curațenie…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș.Se cauta administrator patrimoniu,ingrijitor, funcții contractuale și muncitori, .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: Administrator de patrimoniu 1/2 norma – Școala Gimnaziala…

- Ziarul Unirea 200 de copii din Stremț invața ONLINE. Motivul: omul de serviciu al școlii lor se afla in CONCEDIU MEDICAL. De ce nu se mai pot angaja persoane in sistemul bugetar O situație cel puțin spus aparte s-a petrecut in județul Alba, comuna Stremț, ca parte a confuziei generate de pandemia de…

- Guvernul a aprobat in cadrul ședinței de astazi repartizearea din alocațiile aprobate in Bugetul de stat pentru anul 2020, mijloace financiare in suma de 65,4913 milioane lei, inclusiv transferuri cu destinație speciala – 64,525,8 milioane lei și alte transferuri cu destinație generala – 965,5 mii lei,…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale propune infiintarea unui registru electronic denumit Reforma, care sa cuprinda si salariatii din sectorul bugetar, si care va fi dezvoltat si administrat de Inspectia Muncii, potrivit unui proiect de Ordonanta lansat in dezbatere publica, scrie Agerpres. “Prezentul…