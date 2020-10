Stiri pe aceeasi tema

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș.Se cauta administrator patrimoniu, ingrijitor, muncitor calificat, jurist, administrator rețea și paznic .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: Administrator patrimoniu –…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a prezentat, luni, situația actualizata a incidenței cazurilor de COVID-19 in județ. Este vorba despre situația cazurilor noi in intervalul ultimelor 14 zile, raportate la mia de locuitori. In total, la nivelul județului, incidența cazurilor noi de COVID-19 in ultimele…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș . Se cauta agent de securitate, administrator patrimoniu și financiar, inspector debutant, administrator de rețea, ingrijitoare și muncitori.VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul…

- Au fost confirmate 118 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 7 octombrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, in județ, au fost inregistrate 2.214 de infectari, de la inceputul pandemiei. Localitațile din care provin cazurile…

- Directia de Asistenta Sociala (DAS) din cadrul Primaria Sibiu primeste de marti, 6 octombrie cererile pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie termica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri. Pentru acordarea ajutorului pe toata perioada sezonului rece noiembrie…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș.Se cauta administrator patrimoniu,ingrijitor, funcții contractuale și muncitori, .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: Administrator de patrimoniu 1/2 norma – Școala Gimnaziala…

Ingrijitor – Școala Gimnaziala „Matei Basarab" din Targoviște, județul Dambovița

- Un alt cadru didactic a fost confirmat ca fiind pozitiv cu COVID-19. Acesta iși desfașoara activitatea la Școala Gimnaziala ”Vasile Alecsandri” din Baia Mare. CJSU Maramure: ”Cadrul didactic a purtat permanent masca de protecție la clasa unde a predat cursuri și a respectat masurile de protecție individuala.…