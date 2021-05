Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 18 mai. Sunt vacante 461 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. NOU: Adauga anunț angajare/ cauta loc de munca AICI: Anunțuri.Ardeal24.ro OFERTA de locuri…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 11 mai. NOU: Adauga anunț angajare/ cauta loc de munca AICI: Anunțuri.Ardeal24.ro OFERTA de locuri de munca prin AJOFM ALBA: Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 4 mai. Sunt vacante 276 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. NOU: Adauga anunț angajare/ cauta loc de munca AICI: Anunțuri.Ardeal24.ro OFERTA de locuri…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 27 aprilie. Sunt vacante 381 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. NOU: Adauga anunț angajare/ cauta loc de munca AICI: Anunțuri.Ardeal24.ro OFERTA de locuri…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 20 aprilie. Sunt vacante 342 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. NOU: Adauga anunț angajare/ cauta loc de munca AICI: Anunțuri.Ardeal24.ro OFERTA de locuri…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 13 aprilie. Sunt vacante 306 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. NOU: Adauga anunț angajare/ cauta loc de munca AICI: Anunțuri.Ardeal24.ro OFERTA de locuri…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 401 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 401 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 186 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 186 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot…