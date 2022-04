Locuri de muncă disponibile în comuna UNIREA, la data de 19 aprilie 2022 AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de munca disponibile, la data de 19 aprilie 2022, pe raza comunei UNIREA. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agenției judetene pentru ocuparea forței de munca, de domiciliu sau resedinta. Va prezentam mai jos lista locurilor de munca vacante in comuna UNIREA și numerele de telefon la care puteți obține mai multe detalii: AGENT OCUPATIA NR. LMV NR. TELEFON DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

