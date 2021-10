Locuri de muncă disponibile cu salarii între 3.000 şi 5.000 de euro Cine vrea un salariu de 5.000 de euro are nevoie de o specializare anume. IT-ul este domeniul cu cele mai mari salarii ale saptamanii: intre 3.000 si 5.000 de euro pe luna. Un astfel de loc de munca este ușor de gasit, ofertele de angajare fiind peste cerere. De exemplu, un post este scos pe piața in aceste zile, potrivit bestjobs.ro. Postul presupune relocare in Luxemburg, iar cel care si-l va adjudeca va trebui sa creeze algoritmi si analize de date pentru interpretari si previziuni de fenomene de evolutie a mediului inconjurator. Oferta salariala este intre 3.200 si 5.000 de euro pe luna. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Postul presupune relocare in Luxemburg, iar cel care si-l va adjudeca va trebui sa creeze algoritmi si analize de date pentru interpretari si previziuni de fenomene de evolutie a mediului inconjurator. Oferta salariala este intre 3.200 si 5.000 de euro pe luna. In ceea ce priveste top trei salarii in…

- Cerintele sunt o experienta in domeniu de cel putin sapte ani si cunostinte de limba engleza si germana. Salariul lunar porneste de la 3.500 de euro. Cel mai interesant job al saptamanii, potrivit bestjobs, este cel de 3D artist furniture modeling and rendering. Este un job remote, pentru care se cere…

