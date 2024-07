Locuri de munca Constanta: Spitalul Orasenesc Harsova scoate la concurs mai multe posturi vacante. Iata ce trebuie sa faci

Stiri pe aceeasi tema

- Lexford Castel (Școala și Gradinița), Pitești scoate la concurs mai multe posturi vacante Lexford Castel ,,Școala și Gradinița,, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcțiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza: Invațatoare Invațatoare After School Educatoare…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 528 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Teiuș, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Locuri de munca in Alba: Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 9 iulie. Sunt…

- Este vorba despre ofițeri specialiști pe diferite linii de munca, astfel: *1 funcție ofițer specialist (securitate si sanatate in munca)* la Serviciul Resurse Umane; *2 funcții de ofițer specialist – inginer de sistem* la Serviciul Comunicații și Informatica; *1 funcție de ofițer specialist in Informatica*…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 25 IUNIE 2024: 589 posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 25 IUNIE 2024: 589 posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 4 IUNIE 2024: 530 posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 4 IUNIE 2024: 530 posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 14 MAI 2024: 504 posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 14 MAI 2024: 504 posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș Persoanele interesate…

- Scoala Gimnaziala Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanta anunta scoaterea la concurs a doua posturi contractuale vacante de ingrijitor 1 M si 1 G norma intreaga, perioada nedeterminata . Conditii specifice: Studii generale medii. Vechimea in munca: minim 3 ani. Disponibilitate de lucru in 2 schimburi; Ocazional,…

- Primaria Municipiului Mangalia scoate la concurs un post de asistent medical.Conditii si cerinte specifice pentru ocuparea postului de asistent medical:a studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;b diploma de absolvire a scolii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist;c…