SC Meding SRL angajeaza consultant de vanzari pentru echipamente IT, echipamente pentru printare, sisteme fiscale, consumabile si ofertare de servicii de intreținere si reparatii pentru echipamentele enuntate anterior. Se ofera salariu fix si bonsuri, masina de serviciu. Tot ce trebuie sa faci este sa trimiti un CV pe adresa de e_mail [email protected] sau sa il aduci la sediul companiei noastre, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 6, ap.2. Compania MEDING a fost fondata in anul 1992 si are un colectiv format din specialisti care au lucrat la Institutul de Cercetare pentru Tehnici de Calcul si Informatica…