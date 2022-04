Locuri de muncă 27.04.2022 *** SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI 1. In zilele de 17 mai – 19 mai 2022: – 2 posturi de asistent medical generalist pe durata nedeterminata in cadrul Secției Medicina interna; – 1 post de asistent medical generalist pe durata nedeterminata in cadrul S ecției Oncologie; – 1 post de asistent medical generalist principal pe durata nedeterminata in cadrul Cabinetului Reumatologie. 2. In zilele de 18 mai – 20 mai 2022: – 1 post de muncitor calificat, pe durata nedeterminata in cadrul Serviciului Propriu… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

