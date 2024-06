*** SC PROFIMOB SRL angajeaza: muncitori calificati si necalificati; montatori mobila. Relatii la telefon 0733 414299. *** CARP ZALAU angajeaza pe perioada nedeterminata economist. Conditii: Minimum 5 ani vechime in contabilitate; Constituie avantaj cunoasterea programului ASISria; Cererea si CV-ul se depun la secretariat, pana in data de 30.06.2024. Articolul Locuri de munca 13.6.2024 apare prima data in Magazin Salajean .