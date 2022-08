Locuri de muncă 11.08.2022 ***Angajam cu contract de munca permanent in Zalau femeie 45 – 55 ani fara obligatii, eventual vaduva, pentru curatenie si intretinere casa curte si un caine. Relatii la tel. 0260661447 si 0756399756. *** Angajam vanzatoare pentru magazin alimentar. Informații la telefon 0743 603661. *** MATRA IMPEX PROD COM S.R.L. angajeaza CONTABIL. Telefon 0260 661403 sau 0744 583446. *** Caut ingrijitoare pentru femeie in varsta, in localitatea Criseni, la intrare dinspre gara. Tel. 0748227717 Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- *** Angajam vanzatoare pentru magazin alimentar. Informații la telefon 0743 603661. *** Societate Comerciala angajeaza in conditii avantajoase personal calificat: turnator-formator; otelar; termist-tratamentist; strungar; frezor; operator CNC; lacatus mecanic; muncitor necalificat. Relatii la telefon…

- *** Societate Comerciala angajeaza in conditii avantajoase personal calificat: turnator-formator; otelar; termist-tratamentist; strungar; frezor; operator CNC; lacatus mecanic; muncitor necalificat. Relatii la telefon 0360566238 sau [email protected] ***Angajam cu contract de munca permanent in Zalau…

- ***Angajam cu contract de munca permanent in Zalau femeie 45 – 55 ani fara obligatii, eventual vaduva, pentru curatenie si intretinere casa curte si un caine. Relatii la tel. 0260661447 si 0756399756. *** Angajam vanzatoare pentru magazin alimentar. Informații la telefon 0743 603661. *** FUNDATIA „ACASA”…

- *** Angajam vanzatoare pentru magazin alimentar. Informații la telefon 0743 603661. *** MATRA IMPEX PROD COM S.R.L. angajeaza CONTABIL. Telefon 0260 661403 sau 0744 583446. *** Societate Comerciala angajeaza in conditii avantajoase personal calificat: turnator-formator; otelar; termist-tratamentist;…

- *** Angajam vanzatoare pentru magazin alimentar. Informații la telefon 0743 603661. *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778. *** MATRA IMPEX PROD COM…

- *** MATRA IMPEX PROD COM S.R.L. angajeaza CONTABIL. Telefon 0260 661403 sau 0744 583446. *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778. *** SC DRUM CONSTRUCT…

- *** Prestez lucrari de constructii de la A la Z: renovari, case pe structura de lemn, cabane. Telefon 0721 402461. *** FUNDATIA „ACASA” ZALAU anunta selectie de personal in cadrul: Centrului de Recuperare, Tratament și Ingrijire Caminul pentru Persoane Varstnice, pentru doua posturi vacante de: INFIRMIERA…

- *** Restaurant Time Out angajeaza bucatar. Detalii la numarul de telefon 0757097290. *** Vino in echipa noastra! In curand deschidem un magazin LA DOI PAȘI in JIBOU. Cautam: Șef de Magazin, Operator date, Casier/Lucrator Comercial. Așteptam CV-ul tau la adresa [email protected] Informații la tel. 0790-002-900.…