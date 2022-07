Stiri pe aceeasi tema

- *** Restaurant Time Out angajeaza bucatar. Detalii la numarul de telefon 0757097290. *** Vino in echipa noastra! In curand deschidem un magazin LA DOI PAȘI in JIBOU. Cautam: Șef de Magazin, Operator date, Casier/Lucrator Comercial. Așteptam CV-ul tau la adresa [email protected] Informații la tel. 0790-002-900.…

- Clinica Sanovil cauta un economist cu norma intreaga, iar Euforia Floral Boutique angajeaza florist. Compania Indemanarea Construct angajeaza ingineri construcții civile și inginer topograf. NOI locuri de munca, in Bistrița, la Michaela’s Brasserie și Euforia Floral Boutique: ********************* …

*** Firma austriaca de constructii angajeaza urgent femeie de serviciu. Salariu net 1.000 euro, cazare, masa, transport gratuit. Telefon 0043 660 6987017 sau 0040 743 862 523. *** Societate comerciala angajeaza personal…

- *** Daca vrei sa te alaturi echipei noastre din noua benzinarie MOL Zalau, cu un program flexibil pe ture de 12 ore cu 24 liber, astfel incat sa ai timp si de prieteni si hobby-urile tale, trimite un cv pe adresa [email protected] Experienta nu este absolut obligatorie deoarece oferim training de vanzari,…

- *** Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Speranța” Zalau, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant, conform H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului: sofer microbuz școlar, 1 norma, perioada nedeterminata. Informații suplimentare pe site-ul http://cseisperanta.ro/ sau…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 444 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 267 locuri de munca pentru: operator utilaje de constructii pentru infrastructura de transport din Germania, muncitor necalificat in constructii pentru infrastructura…

- Instituțiile publice din Argeș angajeaza! 24 locuri de munca sunt disponibile in sistemul public din județul nostru, la acest moment. Toate informațiile, de la condițiile specifice la datele de depunere a dosarelor, dar și organizarea concursurilor, le gasiți pe posturi.gov.ro. Click aici pentru posturile…

- *** SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATORULUI POST: In zilele de 05.05.2022, 09.05.2022 și 11.05.2022 – 1 post de referent de specialitate debutant pe durata nedeterminata in cadrul Compartimentului protecția datelor cu caracter personal, la Spitalul Judetean…