Locuri de joacă din Craiova, în paragină Mai multe locuri de joaca din Craiova par ca au fost uitate complet de autoritati. Sunt atat de degradate si de neingrijite incat abia daca mai pot fi folosite. Unele nu arata nici pe departe ca spatii menite sa provoace copiilor bucuria de a se juca. Insa, pentru modernizarea acestora, craiovenii mai au de asteptat pana ce o firma va castiga licitatia. Gazeta de Sud a primit sesizari cu privire la cateva locuri de joaca din Craiova, care sunt degradate si pot reprezenta un adevarat pericol pentru copii. Leagane rupte sau lipsa, gropi, balansoare crapate – asa se prezinta mai multe locuri amenajate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Craiova a facut o postare pe un grup de pe Facebook, in care se plange ca a fost taxat de 12 ori pentru o ora de parcare in centrul Craiovei. El mai mentioneaza ca a trimis un singur mesaj. „Talharie pe fața! Aplicația parcare Craiova, trimiți un SMS și-ți ia de 12 ori!“, asa arata postarea…

- La Colegiul Național ”Carol I” din Craiova se lucreaza la amenajarea unor noi spații care sa fie ulizate pe perioada cat va fi deschis șantierul pentru reabilitarea și consolidarea corpului central. Este vorba de amenajarea unor noi sali de clasa și noi laboratoare pentru elevi, dar și de spații de…

- CHIȘINAU, 3 iul - Sputnik. Un spectacol dedicat copiilor va avea loc pe Arena Mica a Circului din Chișinau. Astfel, micuții vor avea parte de un spectacol plin de dispoziție cu clowni și caini dresați. Parinții sunt indemnați sa-și duca copii la Circ in perioada 3 iulie – 15 august, programul „Epicentrul…

- Gropile se inmultesc in Craiova, indiferent de conditiile meteo si de momentul in care a fost turnat asfaltul. In plus, o mare problema in orasul nostru sunt gurile de canal, care nu sunt aduse la acelasi nivel cu stratul de asfalt. La o simpla plimbare cu masina prin oras poti observa, cu usurinta,…

- Polisportivul petroșanean, Avram Iancu, va inota pentru copiii cu autism. Bibliotecarul din Petroșani se pregatește intens pentru a dobori un nou record. Din antrenantul sau face parte și o acțiune nobila. Acesta va inota timp de 24 de ore in Dambovița. „Duminica voi inota la București timp…

- Copiii din comuna Țifești se vor distra pe saturate intr-un nou loc de joaca din localitate, daca ne luam de pe o incredințare directa facuta de autoritațile de aici. Ieri, administrația locala a incredințat un contract pentru amenajarea unui loc de joaca, suma pusa la dispoziție dintr-un foc fiind…

- Politehnica intalneste maine pe teren propriu, in etapa a VII-a a play-off-ului Ligii 2, liderul U Craiova 1948. Moralul alb-violetilor s-a schimbat dupa succesul de vinerea trecuta, lucru care e de asteptat sa se vada si in partida care urmeaza, una deosebit de importanta pentru obiectivul echipei.…

- Copiii de la Gradinita nr. 35 din cartierul Tractorul sunt fericiti sa aiba propriul loc de joaca, in incinta curtii gradinitei. Toate acestea au fost posibile cu implicarea consilierului local Radu Paul, acelasi om care a reusit sa obtina la inceputul acestui an, trei locuri de parcare in apropierea…