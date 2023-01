Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea Ozun, judetul Covasna, a intrat in coma, joi dupa-amiaza, dupa o lovitura la cap, in timp ce folosea circularul. Acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD la Brasov, in urma unei interventii care a durat mai putin de o ora, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii…

- In cursul dimineții de 28 decembrie, polițiștii satmareni au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 despre faptul ca, in cartierul Satmarel din municipiul Satu Mare, o persoana s-ar fi sinucis prin spanzurare. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 18 ani…

- Nu a fost o cursa de linie, ci un zbor de calibrare și verificare cu o aeronava a Autoritații Aeronautice Civile Romane. Cursele curente vor incepe la vara, iar aterizarile și decolarile avioanelor de pe aeroportul din Brașov vor fi dirijate de controlorii de trafic din Arad. Vor folosi pentru aceasta…

- Un grav accident de circulație, in care a fost implicat un microbuz, a avut loc in aceasta dupa-amiaza in municipiul Brașov. Potrivit unui comunicat al ISU Brașov, 9 persoane, pasagere in microbuz, au fost ranite. La fata locului s-a deplasat un echipaj de descarcerare, o autospeciala de lucru cu apa…

- Mai sunt cateva zile pana la minivacanta de 1 decembrie. Statiunile montane sunt gata sa primeasca turisti, in timp ce targurile de Craciun isi imbie vizitatorii cu arome de scortisoara si vin fiert. In judetul Brasov, hotelierii fac ultimele pregatiri pentru sosirea oaspetilor. De Sfantul Andrei, cu…

- In noaptea de joi sore vineri, la ora 00.30, polițiștii din Targu Lapuș au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 171 A, in localitatea Suciu de Sus. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 46 de ani, in timp conducea un autoturism, pe fondul consumului de alcool, a…

- In județul Brașov, podul de la Voila de pe raul Olt, care duce spre Poligonul de la Cincu, va fi demolat. In locul sau va fi construit unul cu o garantie de 100 de ani. Noul pod de la Voila va avea o lungime de aproape 94 m si o latime totala de 13,50 m. […] Articolul Pod nou la Voila, in județul Brașov…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, fondatorul Tesla si de doua zile si proprietarul Twitter este in Romania. A inchiriat Castelul Bran, cunoscut drept castelul lui Dracula, pentru o petrecere exclusivista de Halloween, cu cei mai bogati si influenti miliardari americani. Au petrecut deja o noapte…