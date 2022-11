Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 09:15, pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din orașul Sebiș, județul Arad. „La sosirea echipajelor…

- Faimoasele cetați din Munții Oraștiei, unde se afla vechea capitala a Daciei, Sarmizegetusa Regia, inconjurata de cetațile care o aparau, sunt deja o destinație turistica binecunoscuta, inclusa și in patrimoniul UNESCO, datorita unicitații istorice. De la Gradiștea Muncelului pornesc insa mai multe…

- Ruinele mai multor cetați medievale ridicate cu rol strategic de observare a pericolelor și de semnalare a acestora de la o cetate la alta, dar și de aparare, mai pot fi vazute și astazi pe cuprinsul județului Arad, incepand din nordul acestuia, de la Dezna, pana pe Valea Mureșului, la Cladova sau la…

- Operațiune antidrog de proporții, in aceasta dimineața, in vestul țarii, intr=o ancheta coordonata de DIICOT Arad – polițiștii de la ”Crima Organizata” și cei din trupele speciale au descins in 39 de locații din Timiș, Arad, Caraș Severin și Bihor. Sunt vizați membrii mai multor grupari de trafic…

- Mancare stricata și mucegaita, comercializata de o firma de catering din vestul țarii. Mancare stricata și mucegaita, asta au gasit inspectorii sanitari la o firma de catering din Arad.

- Amenda de 580 de lei și permis suspendat pentru 30 de zile. Sunt sancțiunile pentru un șofer din Arad care a depașit mai multe mașini trecand de pe o banda pe alta. Polițiștii Biroului Rutier au sancționat un tanar de 20 de ani, din Arad, care, in timp ce conducea un autoturism pe strada Voinicilor,…

- Un tir a deviat in afara parții carosabile la ieșirea de pe autostrada A11 spre DN 7, Arad. Traficul este blocat pana estimativ la ora 23. Ruta ocolitoare: A1 km 546+000 – Pecica ieșire DN 7.

- Un barbat de 63 de ani a decedat, sambata, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Arad, martorii afirmand ca el voia sa isi aranjeze marchiza ca sa umbreasca balconul locuintei, dar a alunecat de pe scara, informeaza Agerpres.ro. Accidentul a avut loc in cartierul Micalaca,…