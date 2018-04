Stiri pe aceeasi tema

- Aceleași legi economice, interpretari diferite ale efectelor acestora. Reprezentanți ai PSD și PNL au intrat miercuri la Digi24 in polemica privind cauzele adevarate la creșterii dobanzilor interbancare și apariției inflației. In timp ce Lavinia Craioveanu, senator PSD, crede ca majorarea ROBOR este…

- Cresterea depaseste si tinta anuala stabilita de Beijing pentru 2018, „in jur de 6,5%”. Cresterea a fost ajutata de consum, dar grijile legate de cea de-a doua economie a lumii raman valabile. Amy Zhuang, economist la Nordea Bank din Singapore descrie cresterea din primul trimestru drept solida, dar…

- Economia digitala a Chinei a inregistrat o crestere masiva in ultimii 10 ani, potrivit platformei World Economic Forum. In urma cu 10 ani, China inregistra sub 1% din piata mondiala de comert online, iar astazi ajunge pana la 42%. In comparatie, cota de piata la nivel global a companiilor…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a PIB in anul 2017, fata de anul anterior. In 2008, economia Romaniei a crescut cu 7,1%, in termeni reali, fata de 2007. Comisarii…

- Allianz Țiriac, cea mai solida firma de asigurare din Romania si singura care a realizat constant profituri semnificative pe piata locala, are sanse mari sa isi creasca portofoliul prin preluarea activitatilor Gothaer din tara noastra. Acest lucru se va intampla daca negocierile dintre cele doua grupuri…

- Specialistii pun aceste diferente mari de preturi, de pana 60% intre diferite branduri de lapte, pe seama politicii de pret a comerciantului, pe seama costurilor de productie si a cheltuielilor de marketing. Este destul de neuzual ca pe o piata sa fie diferenta atat de mare intre pretul la acelasi produs…

- In Cluj-Napoca – orasul care a tinut, si in 2017, capul de afis in materie de scumpiri pe piata imobiliara – evolutia preturilor a fost, la fel ca in celelalte centre regionale, mai temperata la inceputul anului 2018. Astfel, indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 0,41% la nivelul pietei apartamentelor…

- Pentru a doua oara saptamana aceasta, indicele industrial Dow Jones a scazut cu peste 1.000 de puncte in cadrul unei corectii a pietei de capital, iar bursa de la New York a inchis pe scadere cu 4,5% joi, inregistrand o scadere totala de 10% fata de maximul istoric atins in urma cu doua saptamani,…