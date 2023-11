Stiri pe aceeasi tema

- O vreme neobisnuit de rece si viscole au lovit nord-estul Chinei luni, ducand la reprogramarea a sute de zboruri si la inchiderea scolilor, in timp ce mai multe orase au emis alerte de vreme severa si au avertizat locuitorii sa ramana in case, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov reaminteste ca se circula in conditii de iarna pe Transfagarasan, drum care de luni, ora 8,00, va fi inchis, la fel si Transalpina. „Peste noapte, conditiile meteo s-au inrautatit semnificativ pe portiunea cuprinsa intre Balea Cascada (SB) si Piscul…

- Vești bune pentru iubitorii de iarna! A nins pentru prima data, in acest an, iar primii fulgi de zapada au aparut pe Transfagarașan! Autoritațile au inceaut procesul de dezapezire, iar stratul de zapada a ajuns pana la trei centimetri. Iata și primele imagini cu zapada.

- Taifunul Koinu se indreapta miercuri spre sudul Taiwanului, aducand ploi abundente și vant puternic. Autoritațile au luat masuri suspendand zeci de zboruri și inchizand instituții și unitați economice, potrivit Reuters

- Un cutremur cu magnitudinea 4,8 a avut loc luni in centrul Italiei, la nord de orasul Florenta. Speriați, locuitori au iesit in strada. Autoritațile au comunicat ca nu au fost pagube sau victime in urma seismului.

- Din cele peste 480 de unitați de invațamant preuniversitar din județul Buzau, 12 dintre acestea nu au autorizație sanitara, iar 64 funcționeaza avand toalete in exterior, arata un raport al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Buzau, inainte cu o saptamana de inceperea noului an scolar, confom Agerpres.Potrivit…

- Autoritatile din Grecia au evacuat sambata opt sate din apropierea granitei de nord-est cu Turcia, unde un mare incendiu de padure a scapat de sub control, alimentat de vantul puternic, relateaza Associated Press.Peste 130 de pompieri, ajutati de 14 avioane care arunca apa si trei elicoptere, se…

- Pompierii greci si cei straini detasati acolo abia fac fata flacarilor ce au cuprins vegetatia. Opt sate au fost evacuate sambata in nord-estul Greciei din calea incendiilor. Focul se deplaseaza spre aeroportul orasului portuar Alexandroupolis, au anuntat autoritatile elene. Locuitorii din Alexandroupolis,…