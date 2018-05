Locul unde infrastructura se dezvoltă zi de zi O provincie din China ne spune de o rețea de autostrazi de peste 250 de ori mai ampla decat cea din țara noastra, asta pentru ca zona se afla intr-o continua dezvoltare, iar autoritațile sunt obligate sa țina pasul și sa adapteze infrastructura la nevoile actuale. In China, pentru a strabate distanțele imense, trenurile de mare viteza sunt o buna alegere. In cel mult patru ore, calatorii pot ajunge in unele dintre cele mai indepartate provincii. Cu trenul se poate ajunge ușor din Beijing in provincia Guizhou. In China, in provincia Guizhou sunt peste 250 de… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa isi imbunatateasca infrastructura de autostrazi sau cai ferate pentru a asigura eficienta operatiunilor NATO, a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES fostul comandant al armatei SUA in Europa, Benjamin (Ben) Hodges. General-locotenent in rezerva Ben Hodges este in prezent…

- Sindicalistii de la CFR continua protestele la Ministerul Transporturilor Tren în Gara de Nord, București/Foto: Ionuț Iamandi. Sindicalistii din CFR continua protestele la Ministerul Transporturilor, principalele solicitari fiind aprobarea statutului personalului feroviar si mai multi bani…

- Romania este țara mereu intarziata. De la pregatirea documentației pentru licitație sau desemnarea antreprenorului și pana la recepționarea lucrarilor de infrastructura rutiera, feroviara sau de metrou, la toate se inregistreaza luni sau chiar ani buni de intarzieri. Promisiunile curg fara a fi respectate,…

- In 2017, Romania a cunoscut cea mai spectaculoasa creștere economica de dupa criza din 2008. Aceste rezultate, insa, vor pune o mare presiune pe așteptarile din acest an, cred experții in domeniu.

- Nemulțumirile managerilor din Romania: infrastructura, forța de munca, modificarile fiscale Directorii generali din Romania sunt foarte increzatori in privința perspectivelor economiei mondiale in 2018. Aproape jumatate dintre cei intervievați sunt de parere ca aceasta va accelera. Concluzia…

- Transportatorii spun ca, iarna de iarna, pierd bani cu nemiluita in fiecare zi in care drumurile raman troienite si inchise. Saptamana trecuta, spre exemplu, dupa doar cateva zile de ninsoare viscolita, incasarile intreprinzatorilor au scazut cu mai bine de jumatate. Si mai rau este ca, in…

- Situația pe drumurile din Romania este dezastruoasa! Doua austostrazi, A2 și A4, au fost inchise, acestea adaugandu-se la mai multe drumuri naționale care s-au inchis. Mai mult, nici oficialii bulgari nu doresc sa iși asume niciun risc și au anunțat ca nu mai primesc autocamioane din Romania la intrarea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…