Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 18 persoane au murit, joi, intr-o operațiune masiva a poliției impotriva crimei organizate intr-o favela din Rio de Janeiro, in Brazilia. Dintre cele 18 persoane ucise, 16 sunt „suspectate” de apartenența la bande criminale, una este o locuitoare a favelei și alta este un membru al forțelor…

- Handbalista argentiniana Macarena Gandulfo va juca in sezonul 2022-2023 la Corona Brașov! Jucatoarea, in varsta de 28 de ani, are un palmares impresionant. Din care se desprind participarile alaturi de echipa naționala a Argentinei la patru Campionate Mondiale. O participare la Jocurile Olimpice de…

- Volkswagen a cerut mai mult timp pentru a revizui rapoartele care susțin ca au fost incalcate drepturile omului echivalente cu „sclavia moderna” la o ferma pe care compania a deținut-o in Brazilia intre 1974-1986, potrivit unor procese-verbale ale unei audieri administrative privind aceasta ancheta,…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești și Clubul Sportiv „Olympic Argeș Gym”, organizeaza Concursul de gimnastica „Cupa Pitești 2022”, eveniment care va avea loc sambata, 11 iunie, in intervalul orar 10:00-16:00, la Sala Sporturilor din Pitești. Competiția, coordonata de antrenoarea…

- Mișcarea de limitare a exporturilor vine intr-un moment in care inflația anuala in cea de-a treia economie a Asiei a atins 7,8% in aprilie, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape opt ani, potrivit CNN . Intr-o declarație de miercuri, guvernul indian a declarat ca va limita exporturile de zahar la…

- IN MEMORIAM Mariana Cioromila (1952-2022) (n. 18 ianuarie 1952, Satu Mare – d. 18 mai 2022, Ubatuba, Brazilia) Cand pronunți numele Marianei Cioromila, mezzosoprana de la Opera din Iași, spui numele unei voci excepționale. Timbrul ei are o melancolie de violoncel… in registrul grav este nobil, in…

- Cand pronunți numele Marianei Cioromila, mezzosoprana de la Opera din Iași, spui numele unei voci excepționale. Timbrul ei are o melancolie de violoncel… in registrul grav este nobil, in cel mediu este patrunzatoare și suava, iar sunetele acute par sa capete o forța dramatica neobișnuita. (Doru Popovici)…

- Comisia de Apel a FIFA a decis luni ca meciul de calificare la Cupa Mondiala intre Brazilia și Argentina, abandonat, trebuie rejucat, dupa ce a luat in considerare apelurile depuse de federațiile de fotbal ale celor doua țari.