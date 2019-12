Grecia sustine Serbia pe drumul sau de aderare la Uniunea Europeana, a declarat miercuri prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, la Atena, dupa o intalnire cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza DPA. "Locul Serbiei este in Europa. Procesul de aderare trebuie incheiat", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa comune. Aleksandar Vucic a salutat prietenia traditionala intre cele doua tari crestin-ortodoxe. "Sper ca vom fi in curand impreuna in Uniunea Europeana", a spus el. UE a lansat negocierile de aderare cu Serbia in 2013, dar pana in prezent nu se intrevede o posibila data pentru…