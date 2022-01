Stiri pe aceeasi tema

- Australianul Toby Price (KTM) a câstigat, joi, la Riad, etapa a 5-a a Raliului Dakar 2022, la categoria moto, etapa scurtata din motive logistice, fiind cronometrat pe distanta de 346 km, fata de 465 km initial, în jurul capitalei saudite cu timpul de 3 h 19 min 32 sec, informeaza AFP.El…

- Emanuel Gyenes a avut o evoluție incurajatoare in cea de a 4-a etapa a cursei de motociclism de la Raliul Dakar. El a incheiat pe locul 43 la general și pe 4 la Moto Male, reușind sa urce 4 locuri, pe pe 9 pe 5, in clasamentul cumulat al probei la care alearga concurenți fara asistența tehnica, anunța…

- Romanian biker Emanuel Gyenes (KTM) finishes on 43th place for the motorcycle category, on Wednesday, during the fourth event of the Dakar Raid Rally 2022, which took place between Al Qaisumah and Riyadh (Saudi Arabia), Agerpres reports. Gyenes timed 04h 51min 16sec during the 465 km event, arriving…

- Ediția cu numarul 44 a Raliului Dakar se deruleaza intre 1-14 ianuarie, in Arabia Saudita, țara care gazduiește pentru a treia oara la rand aceasta competiție. Pilotul roman Gyenes Emanuel, de la „Autonet Motorcycle Team", bifeaza cea de-a 14-a sa participare, satmareanul concurand la clasa Malle Moto,…

- Spaniolul Joan Barreda Bort (Honda) a câstigat, luni, a doua etapa a Raliului raid Dakar 2022, la sectiunea moto, disputata între Ha'il si Al Qaisumah (nord-vest), cu o proba speciala pe distanta de 338 km, cu timpul de 3 h 21 min 20 sec, în timp ce românul Emanuel Gyenes…

- Emanuel Gyenes, pilotul român al KTM, a fost pe punctul de a abandona înca din prima etapa a Raliului Dakar 2022, dupa ce în proba speciala de duminica i-a cedat axul care tine motorul si bascula."Pâna la kilometrul 120 am avut un ritm bun, am recuperat multe pozitii.…

- Pilotul australian Daniel Sanders (KTM) a castigat, duminica, prima etapa a Raliului raid Dakar 2022, la categoria moto, disputata pe un traseu de 334 km in bucla de la Ha'il din Arabia Saudita, in timp ce pilotul roman Emanuel Gyenes (KTM) a fost al 88-lea, conform agerpres. Sanders, invingator…

- Pilotul australian Daniel Sanders (KTM) a castigat prologul Raliului raid Dakar 2022, sambata, la categoria moto, desfasurat pe distanta de 19 km intre Jeddah si Ha'il, in timp ce romanul Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 54. Sanders a fost cronometrat 55 min 30 sec, fiind urmat de…