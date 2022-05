Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby juniori U19 a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” este noua vicecampioana a Romaniei, dupa ce a pierdut, cu scorul de 25-31, finala Campionatului National, desfasurata, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, in compania celor de la CNAV-CS Dinamo. Desi terminasera sezonul…

Partida de juniori U-19 dintre Unirea Tritenii de Jos și Arieșul Mihai Viteazu care era programata ieri, nu s-a mai disputat, deoarece brigada de arbitrii nu a mai ajuns la teren.

- Echipa LPS Suceava s-a calificat in semifinalele Campionatului Național de rugby juniori U17, dupa ce s-a impus in barajul disputat pe terenul Unirea, in fața celor de la Cleopatra Constanța, cu scorul de 27-19. Echipa antrenata de Codrin Prorociuc a reușit sa marcheze patru eseuri prin Hostiuc (doua),…

- Rugby-ul feminin romanesc intercluburi revine pe teren, cu o noua ediție a Campionatului Național de Rugby 7, care se va desfașura pe cele doua categorii de varsta, senioare și junioare. Prima etapa a competiției va avea loc sambata, 16 aprilie, incepand cu ora 10.00, la București, pe stadionul „Arcul…

- Echipa de rugby juniori U19 a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanta s-a impus, cu scorul de 54-0, in partida cu formatia Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu”, disputata in deplasare, contand pentru etapa a 11-a a Campionatului National. „Felicitari copiilor si antrenorilor! Bravo, baieti,…

- Constanta isi respecta statutul de pepiniera a rugby-ului romanesc. Nu are echipa de top la seniori, insa la juniori sta excelent. La U19, LPS este foarte aproape de un nou titlu de campioana, iar la U17, CS Cleopatra Mamaia si CS Victoria Cumpana merg brat la brat in play-off. Etapa a 10-a a Campionatului…

Sambata și duminica s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XVII, din cadrul ligii a patra de fotbal. Viișoara victorie in derby-ul local Liderul din iarna, Arieșul Mihai Viteazu se descurca mult...

Arieșul Mihai Viteazu a pierdut astazi, scor 0-4, pe teren propriu, in fața celor de la Unirea Iclod. Fara Marginean, Kelemen, Dan Ștefan și Gall, Arieșul se aștepta la o partida dificila in fața...