- Blocuri de lava incandescenta, de marimea unei cladiri cu trei etaje, s-au rostogolit pe un versant de pe La Palma, în timp ce o serie de miscari seismice a zguduit regiunea, duminica, la trei saptamâni de la eruptia vulcanului de pe aceasta insula spaniola.Duminica au avut loc 21…

- Mai multe cladiri situate in apropierea vulcanului Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma au fost inghitite de rauri de lava la primele ore ale zilei de sambata, informeaza Reuters. Lava a distrus cel putin patru cladiri din satul Callejon de la Gata, au declarat martori oculari pentru Reuters.…

- Mai multe cladiri situate în apropierea vulcanului Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma au fost înghitite de râuri de lava la primele ore ale zilei de sâmbata.Lava a distrus cel putin patru cladiri din satul Callejon de la Gata, au declarat martori oculari pentru…

- Vulcanul de pe insula spaniola La Palma a început sa erupa duminica, dupa ce aproximativ 40 de oameni cu probleme de mobilitate și mai multe animale domestice au fost evacuate catre zone mai sigure, relateaza Reuters. UPDATE Vulcanul a început sa erupa, potrivit unui martor Reuters.În…

- Incepand de sambata, pentru a intra in unitatile de alimentatie publica din localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia este necesar un asa-numit „pasaport covid”, masura ce se aplica pentru prima data in Spania dupa ce alte tari europene au adoptat-o in diferite…