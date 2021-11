Locul în care nu ai voie să mănânci carne Varanasi are o populație de 1,7 milioane de locuitori și este primul oraș vegetarian, prin lege. Cunoscut ca fiind unul dintre cele mai sacre orașe din lume, Varanasi, capitala spirituala a Indiei, atrage turiștii pe masura ce se transforma intr-un paradis vegetarian. Potrivit BBC , din ce in ce mai mulți bucatari se inspira din moștenirea culinara a orașului, recreand aromele acestuia in restaurantele lor. In India, o țara care este 80% hindusa și 20% vegetariana, opțiunile fara carne sunt omniprezente. Dar ceea ce face ca bucataria vegetariana din Varanasi sa fie atat de interesanta este faptul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

