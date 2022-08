Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a fost din vacanța in vacanța in concediul din vara aceasta, insa curand le va da intalnire telespectatorilor din nou pe micile ecrane. Pana atunci, vedeta a decis sa mai petreaca cateva clipe magice alaturi de partenerul sau de viața. Cei doi au plecat de data aceasta intr-o vacanța romantica.

- Mirela Vaida a marturisit fanilor ei ca s-a intors cu probleme de sanatate din vacanța pe care a avut-o in Delta Dunarii cu familia sa. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a aratat tuturor afecțiunea cu care s-a ales.S-a intors din vacanța, iar Mirela Vaida are o problema de sanatate și se gandește…

- Dupa cateva zile de relaxare in Delta Dunarii, Mirela Vaida s-a ales cu probleme de sanatate suparatoare. Prezentatoarea de la Acces Direct le-a aratat fanilor ce i s-a intamplat și le-a dezvaluit cu ce afecțiune s-a ales in scurta vacanța.

- Mirela Vaida a recunoscut! Ieri a ajuns pentru prima data in Delta Dunarii. A ramas pur și simplu fascinata de peisajele de poveste ale locului. Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct și-a luat copiii și soțul și au plecat impreuna in Delta Dunarii. Bineințeles, a impartașit cu fanii imagini emoționante…

- Mirela Vaida și-a propus sa slabeasca pana la vacanța cateva kilograme. In doar o saptamana, prezentatoarea de la „Acces Direct” a dat jos 3 kilograme. In curand, Mirela Vaida va pleca in vacanța alaturi de familia ei și iși dorește sa arate cat mai bine in costum de baie. Vedeta a inceput dieta și…

- Mirela Vaida și soțul ei au luat o decizie importanta, inainte de a pleca in vacanța. Cei doi sunt casatoriți de 13 ani și au impreuna trei copii. Dupa cea de-a treia nasștere, prezentatoarea TV nu a mai reușit sa scape de kilogramele in plus, așa ca a luat masuri. Mirela Vaida a facut marele anunț,…

- Mirela Vaida este casatorita cu Alexandru din anul 2009 și impreuna au trei copii, o fetița și doi baieței. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a dezvaluit ca nu mai doarme in același pat cu soțul ei. Invitata la podcastul interpretului de muzica populara Valentin Sanfira, Mirela Vaida a vorbit și despre…

- Mirela Vaida a marturisit ca iși dorește inca doua fetițe și ca are deja numele pregatite pentru ele. Prezentatoarea de la „Acces Direct” are trei copii, o fetița și doi baieței, insa ar vrea o familie mai numeroasa. Mirela Vaida a fost invitata la podcastul interpretului de muzica populara Valentin…