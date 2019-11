Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 11 ani din municipiul Medias, judetul Sibiu, a plecat ieri dimineața la școala, in jurul orei 06.30, și nu s-a mai intors acasa, scrie sibiu100.ro. Parinții sai au semnalat dispariția fetiței la 112, aseara la ora 22.20, potrivit Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Fata…

- Povara elevilor, temele pentru acasa n-ar trebui sa dureze mai mult de 10 minute pentru elevii de clasa intai si 40 de minute, pentru cei de-a patra. Asta arata cel mai recent studiu facut de cercetatorii americani, confirmat si de profesorii romani.

- Reprezentanții UDMR propun ca elevii sa inceapa cursurile la ora 9, iar de la 7.30-8, de cand ajung la școala, sa stea cu un pedagog pana la inceperea cursurilor. „Noi (UDMR) am propus inceperea cursurilor de la ora 9. Copilul sa ajunga la școala de la 7.30 – 8, iar pana la ora 9 pedagogul…

- Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru Romania de maine Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara. …

- Consiliul National al Elevilor indeamna elevii din Romania sa protesteze, cu ocazia inceperii cursurilor din anul scolar 2019-2020, afisand o banderola neagra pe brat, fata de ordinul semnat de ministrul ed...

- Un protest in prima zi de școala este organizat de Consiliul Național al Elevilor, impotriva ordinului Ministrului Educației care trimite elevii care au obținut medii sub 5 la Evaluarea Naționala, catre școlile profesionale. Organizația ii indeamna pe toți elevii sa poarte banderole negre in cadrul…

- Peste 150 de elevi dintr-o comuna din judetul Botosani vor incepe anul scolar in unitati de invatamant fara apa si care nu respecta conditiile minime de igiena. Acestia vor veni cu apa de acasa si se vor spala pe maini la lighean.

- Elevii din intreaga țara incep un nou an de studiu, iar cei mai mici pasesc pentru prima data pragul scolii. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, in clasa intai vor invata in jur de 35 de mii de elevi.