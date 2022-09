Locul I - la prima editie a Campionatului de Conducere defensiva.

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii gorjeni au fost premiați la Campionatul de conducere defensiva al MAI. Astfel, in perioada 30 august – 2 septembrie, la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar’’, din Campina, a avut loc, pentru prima data, Campionatul de Conducere Defensiva al Ministerului Afacerilor Interne. Joi, 1 septembrie,…

- Un craiovean a fost depistat in timp ce conducerea un autoturism pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive. In noaptea de 18/19 august a.c., polițiști ai Secției 2 Poliție Craiova și un elev din cadrul Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina au oprit pentru control, pe…

- 1.329 elevi ai Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” din Campina, promoția aprilie 2023, au depus juramantul de credința fața de patrie vineri, 22 iulie, la aproximativ cinci saptamani de la inceperea cursurilor.

- Bogdan Ghica, un tanar crescut și ocrotit de mic copil in casele de tip de familial și centrele de plasament din județul Arad a trait vineri bucuria depunerii Juramantului Militar la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina. Erika Stark, directorul general al DGASPC Arad, a ținut sa-i…

- Anchetatorii suspecteaza ca cei doi polițiști l-au prins baut pe viitorul agent de poliție, dupa ce a coborat de la volan, iar unul dintre agenți a suflat in etilotest in locul lui, scrie News.ro . Elevul de la școala de agenți Campina și cei doi polițiști sunt cercetati penal de catre ofiterii Directiei…

- Doi politisti din judetul Arges sunt suspectati ca au falsificat o testare cu aparatul alcooltest și au fost pusi sub control judiciar. Potrivit unui comunicat transmis de Directia Generala Anticoruptie (DGA), unul dintre ei ar fi suflat in aparatul etilotest cu scopul de a-l scapa de sancțiuni pe un…

- Doi craioveni sunt cercetați pentru conducerea autoturismelor pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive. Ieri, polițiști ai Secției nr.2 Craiova și elev din cadrul Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina au depistat un barbat de 32 de ani, din municipiu, in timp ce conducea…

- ■ este vorba despre elevi, baieti dar si fete, de la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Cimpina si Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares“ Falticeni Elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Cimpina, 35 la numar, desfasoara stagiul de practica in cadrul Inspectoratului…