Locul din ţară unde cireşele se vând cu 3 lei kilogramul Ciresele s-au ieftinit considerabil de la inceputul sezonului, atunci cand au aparut si se vindeau cu aproape 200 de lei kilogramul, in unele piete. Acum, in unele piete, ciresele se vand cu sub 20 de lei pe kilogram, iar unele anunturi suna si mai bine. Pe site-ul de vanzari OLX, exista cirese care se vand si cu 3 lei pe kilogram, cu o conditie, insa: sa le culegeti singuri din pom. Exista si cirese gata culese, cu 5 lei kilogramul. Iar site-ul amintit abunda in astfel de oferte, potrivit dcbusiness.ro. Iata cateva dintre anunturi: "Cirese de Iunie din copac: 3 lei Vand cirese direct din copac… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

