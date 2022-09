Stiri pe aceeasi tema

- La Serviciul de Ambulanța București-Ilfov s-au inregistrat aproape 900 de apeluri. 64 de persoane s-au simțit rau cand erau pe strada, iar cadrele medicale au ajuns urgent. Solicitari au primit și echipele SMURD."Am fost la cinci intervenții, toate in spațiul public. Patru dintre ele pot fi asociate…

- Cum se afuma șunca de porc. 3 metode și ingrediente pe care sa le adaugi Nu este deloc greu sa afumi șunca de porc. Ai nevoie doar de puțin spațiu și evident, ceva timp liber. Exista mai multe metode pe care le poți utiliza, in funcție de preferințe. In primul rand este bine de știut ca afumarea produselor…

- Canicula lovește Romania din nou! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod portocaliu de canicula, in aproape jumatate din Romania. Mai mult decat atat, se vor inregistra temperaturi de 41 de grade Celsius la umbra. Iata care sunt cele zece județe din țara noastra vizate!

- Valul de aer tropical care a parjolit mai multe tari europene ajunge si in Romania. Temperaturile vor ajunge pana la 40 de grade Celsius, iar prognoza meteo arata ca nu va ploua deloc in urmatoarele zile. Meteorologii spun ca valul de aer tropical se intensifica incepand de maine fix in zona tarii noastre.…

- Experții au facut simulari pornind de la tendințele de incalzire a climei din prezent și au aratat ca in Romania s-ar putea inregistra temperaturi de pana la 50 de grade Celsius in vara anului 2050.

- Virgil Popescu a fost intrebat, joi, la Digi 24 despre rationalizarea consumului in conditiile in care in Germania se vorbeste despre nevoia reducerii temperaturii cu un grad in toate casele, iar intr-un document pe care il pregateste Comisia Europeana se spune ca temperaturile ideale pentru consum…

- Sunt schimbari in Codul Rutier 2022. Parlamentarii s-au decis ca modificarea Codului Rutier care a avut loc in iarna a adus pedepse prea dure pentru șoferii din Romania, astfel ca și-au propus „imblanzirea” legii. Prin urmare, unele prevederi adoptate in iarna vor fi imblanzite, iar altele vor disparea…

- Prefectul Capitalei Toni Grebla a cerut Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ca in perioada urmatoare, cand valul de canicula va lovi Romania, amenajarea mai multor puncte medicale de prim-ajutor precum și o intensificare a controalelor in locațiile in care se comercializeaza…