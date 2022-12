Stiri pe aceeasi tema

- Construirea celui mai mare parc fotovoltaic din Europa, care va incepe anul viitor in zona Pilu - Graniceri, din judetul Arad, va costa aproximativ 800 de milioane de euro, au anuntat, marti, reprezentantii investitorului si ai dezvoltatorului.

- Comisia Europeana va ridica MCV pentru Romania, titreaza Europa FM, citand surse din cadrul Comisiei Europene. Mecanismul de Cooperare și Verificare a fost impus Romaniei inca de la aderare, in anul 2007. Surse din cadrul CE au explicat pentru Europa FM ca Romania a indeplinit cu succes cerințele…

- In martie 2019, Nuclearelectrica și compania americana NuScale au semnat un memorandum pentru evaluarea dezvoltarii, licențierii și construcției unui reactor modular de mici dimensiuni NuScale in Romania. Un an mai tarziu, țara noastra a semnat un alT acord, de aceasta aceasta data cu SUA, in domeniul…

- Guvernul a aprobat miercuri construirea unui centru pentru optica de mare putere la Magurele. Investiția se ridica la 17 milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Dupa ce va fi realizat, proiectul mamut de la Galați va depași parcul eolian Fantanele-Cogealac de 600 MW al cehilor de la CEZ, cel mai mare proiect verde functional din Romania in acest moment.

- Gigantul din Germania care vine in Romania! Doua mari companii au incheiat un parteneriat pentru a produce furgonete electrice la scara larga in Europa. Intreprinderea comuna anunțata joi va ajuta fiecare producator auto sa iși extinda afacerile cu furgonete electrice cu baterii de mari dimensiuni.…