Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar doua zile pana la alegerile locale si europarlamentare de duminica si autoritatile dau asigurari ca sunt in grafic cu pregatirea celor doua scrutine care au loc simultan. In total au fost tiparite peste 100 de milioane de buletine de vot spune, purtatorul de cuvint al Guvernului Mihai…

- In luna mai a acestui an, piața imobiliara din București a continuat sa fie in centrul atenției, inregistrand o creștere semnificativa a prețurilor apartamentelor de vanzare, atat in ceea ce privește proprietațile noi, cat și cele vechi. Potrivit datelor furnizate de experții din domeniul imobiliar,…

- Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire necesara demararii lucrarilor de modernizare a cca. 5,8 km de drumuri comunale și vicinale de pe raza a trei localitați aparținatoare ale comunei Ciucea: Vanatori, Calea Lata și Ciucea.

- Guvernul va aproba joi, prin ordonanta de urgenta, Programul national pentru transformarea digitala a autoritatilor publice locale. ‘Beneficiarii programului sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale. Autoritatile publice locale din Romania isi…

- Potrivit datelor oficiale, in ultimii 10 ani, numarul milionarilor a crescut cu 48%. Orașul gazduiește și 744 de oameni cu o avere de peste 100 de milioane de dolari, dar și 60 de miliardari.Astfel, averea totala combinata a locuitorilor din New York este mai mare de 3 trilioane de dolari, lucru ce…

- Guvernul a aprobat calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai. Pe 29 aprilie 2024 raman definitive candidaturile la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, iar pe 30 aprilie 2024 se…

- Guvernul a aprobat calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai. Pe 29 aprilie 2024 raman definitive candidaturile la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, iar pe 30 aprilie 2024 se…

- Taxele si impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, care schimba esential modul de calcul al acestor taxe, potrivit unei analize EY Romania,…