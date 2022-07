Stiri pe aceeasi tema

- Cum ar fi daca ați primi o shaorma gratis? Exista un oraș din Romania care astazi a decis sa faca acest lucru pentru abonații de pe TikTok. Pentru ca fast food-ul a strans 10.000 de urmaritori pe platforma de socializare, timp de o ora au anunțat ca vor da shaorma gratis.

- Zeci de oameni au creat o coada interminabila la o shaormerie din Iași. Patronii au anunțat pe Tik Tok ca toți cei care se prezinta la fast-food primesc o shaorma gratis și nu a durat mult pana cand vestea a devenit virala. Totul a inceput dupa un anunt prin care fast-food-ul anunta ca vrea sa... View…

- Un tanar din Republica Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania dupa ce a traversat inot raul Prut, pentru ca voia sa se intalneasca in persoana cu niște prieteni de pe o retea sociala, a fost depistat de autoritatile de frontiera din Iasi.

- Deși vazuți de mulți ca fiind un adevarat paradis, unde tot mai mulți turiști iși organizeaza vacanțele in fiecare an, se pare ca Grecia nu a reușit in acest sejur sa il cucereasca pe Dan Negru. Aflat in concediu, prezentatorul TV s-a plans de condițiile din statul elenpotrivit click.ro. „Cand stam…

- A inceput editia a XXI-a a Festivalului „Noaptea Menestrelilor„ la Teatrul de Vara din Baia Mare. Calitatea artistilor invitati este indiscutabila! Multumim organizatorilor. De asemenea publicul, destul de numeros, este un fin cunoscator al acestui gen de muzica, asa cum au spus-o in prima seara (noapte):…

- O fetita in varsta de 9 ani a fost transferata cu elicopterul SMURD la Iasi in cursul serii de vineri dupa ce a suferit arsuri pe 55- din corp. Conform medicilor de la Spitalul Municipal de Urgenta din Roman, fetita se juca prin curte atunci cand s-a impiedicat de o oala in care era apa fierbinte. Incidentul…

- Madeleine Davidsohn, de profesie medic stomatolog este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori israelieni de limba romana. Laureata a mai multe premii pentru literatura in Romania dar și a Premiului Fundației Ianculovici in Israel, Madeleine Davidsohn iși continua incursiunea in lumea literelor oferindu-ne…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș, cu sediul in Baia Mare, Strada Banatului nr. 1 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, dupa cum urmeaza: asistent medical – debutant – PL – din…