- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca 40 de angajati ai Ambasadei Rusiei la Bucuresti, impreuna cu membrii de familie, urmeaza sa paraseasca teritoriul Romaniei la bordul unei aeronave civile apartinand unei companii aeriene rusesti. „Aceasta masura reflecta punerea in aplicare a deciziei…

- Cum sunt definite, OFICIAL, persoanele fizice cu averi mari. Se va face un grup pentru soti si rude. Ordinul ANAF, in Monitorul oficial Persoana fizica cu avere mare este cea rezidenta fiscal in Romania care detine o avere estimata la o valoare mai mare de 25 milioane de euro, echivalentul in lei,…

- Manastirea rupestra Șinca Veche se afla in localitatea cu același nume, la 45 de kilometri de Brașov și la 22 de kilometri de Fagaraș. Locul este unic in Ardeal, putand fi vizitat gratuit. Statul roman nu se implica aproape deloc in protejarea și punerea in valoare de acestui obiectiv turistic. Locașul…

- More than 10,000 troops with over 1,700 hardware items from 14 allied countries will participate in the Saber Guardian 23 (SG23) military exercise which will start on Monday at the 'Smardan' Secondary Combat Training Center, the Defence Ministry announced on Friday.The exercise, termed as "the most…

- Succes cu gust desavarșit: Carnați „Plin de carne” de la ELIT au caștigat distincția Votat Produsul Anului 2023 Succes cu gust desavarșit: Carnați „Plin de carne” de la ELIT au caștigat distincția Votat Produsul Anului 2023 Cea de-a 14-a ediție a competiției „Votat Produsul Anului®” Romania și prima…

- Luna mai aduce multe surprize pentru nativii horoscopului european. Unul dintre semnele zodiacale va avea un noroc fantastic pe toate planurile. Cu banii sta foarte bine, in timp ce, in viața personala, toate ii merg struna. Despre cine este vorba. Zodia ocrotita de astre in mai 2023 Nativii din zodia…

- Apicultorii romani solicita stoparea importului de miere din Ucraina, in conditiile in care Romania are excedent, dar si un sprijin financiar din ajutorul acordat de Uniunea Europeana, chiar daca suma de 10 milioane de euro este "apa de ploaie pentru agricultura Romaniei".