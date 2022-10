Stiri pe aceeasi tema

- Locul din Romania unde poți sa dormi gratuit! Știm ca-ți place sa descoperi locuri noi, și de ce nu unde sa dormi gratis. Avem o veste pentru tine! Exista locul din Romania unde poți dormi gratuit. Locația, aflata in inima munților, face parte din cele mai frumoase locații din Romania. Daca te-am facut…

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza și anul acesta in perioada 4-6 octombrie standul comun al Romaniei la Expo Real Munchen, cel mai mare targ din Europa pentru proiecte imobiliare și investiții. Este o ocazie pentru cele opt companii din domeniul imobiliar și șase…

- Aeronavele americane B-52 au trecut pentru prima data sub comanda și controlul NATO in timpul unei misiuni de antrenament Bomber Task Force desfașurate deasupra Romaniei, in cadrul careia s-au efectuat manevre ofensive și defensive cu avioane de lupta aliate, informeaza un comunicat al Alianței Nord-Atlantice…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca decontarea procedurilor de fertilizare in vitro FIV pentru cuplurile infertile se va putea face la nivel național. „Am primit informarea de la cabinet ca am obținut in sfarșit, dupa lupte seculare care au durat șase luni, avizul de la Ministerul Justiției…

- Se scurteaza programul de lucru la magazine din trei state europene. Cateva societați comerciale au decis sa iși reduca programul de funcționare pentru a face economie la energie. Decizia a fost luata pe fondul crizei generate in urma razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. In timp ce autoritațile…

- Celebrul artist LIL PUMP vine, pentru prima oara in Europa de Est, in Romania! Se intampla pe 3 August, la ParkLake. Accesul la concert se face de la ora 18.00, iar biletele pentru eveniment se pot cumpara din rețeaua iabilet.ro. Senzația TRAP a.k.a LIL PUMP vine in ROMANIA! Lil Pump, unul dintre cei…

- Muntii Apuseni au fost inclusi de postul CNN intr-un top cu 17 destinatii din Europa care merita vizitate in acest an, informatia fiind distribuita de Ministerul Turismului din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial la Olimpiada Internationala de Matematica. „Cea mai buna performanta in ultimii 25 ani! Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial”, a scris ministrul Educatiei,…