- In satul Ripiceni, judetul Botosani, a avut loc una dintre cele mai mari drame ale dezradacinarii, in Romania comunista. Localnicii din sapte sate au fost ingramaditi, cu forta, intr-o singura localitate rurala si lasati fara amintiri si agoniseala, pentru realizarea unui baraj pe Prut.

- Complexul Energetic Oltenia, al doilea mare producator de energie electrica din Romania, dupa Hidroelectrica, va opri treptat grupurile termoenergetice pentru a se alinia la noile cerinte de mediu impuse de Comisia Europeana. Fiecare grup de 330 MW va fi oprit cel putin sase luni, iar Complexul, care…

- Mediul de afaceri local a trecut intr-o noua etapa de dezvoltare in conditiile in care antreprenorii au inceput sa inteleaga ca pentru cresterea businessului au nevoie de manageri profesionisti si ca pe acestia ii pot selecta chiar dintre oamenii care au crescut alaturi de companie. „Businessul…

- Inainte ca orice mare cutremur sa se petreaca, natura ne ofera o serie de semne. Acestea se numesc semnele premergatoare unui cutremur și au fost analizate de-a lungul timpului de oamenii de știința, pentru a putea ințelege fenomenul cat mai bine.

- Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre, scrie cocoon.ro. Ei au concluzionat ca exista o relatie directa intre accelerarea ritmului acesteia si perceptia omului conform careia timpul trece mai repede. Citeste si Un roman isi…

- Businessul Condra, infiintat in urma cu peste 25 de ani in Oltenita, la circa 70 km de Calarasi, controlat de o familie de antreprenori, a ajuns in 2017 la afaceri de 8,1 mil. lei din productia de camasi pentru barbati, o crestere usoara fata de 2016. Circa 90% din productia realizata de…

- Centrul comercial Liberty Center, amplasat la intersectia dintre Sos. Progresului si Calea Rahovei, a inregistrat in 2017 o crestere a traficului cu 12% comparativ cu anul anterior si a ajuns la 4 milioane de vizitatori pe an. Vanzarile chiriasilor au crescut cu 16% in 2017 fata de anul…