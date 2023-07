Stiri pe aceeasi tema

- Un primar are o inițiativa prin care spera ca tot mai mulți tineri, care au plecat in strainatate, sa se intoarca in locul natal. Astfel ca, edilul le ofera tinerilor o bucata de pamant sa-ți construiasca o casa. Pamantul gratis de acasa Primarul Cristian Laza s-a gandit la o varianta care sa atraga…

- Asociația Sus Inima a inaugurat zilele trecute un nou Centru de Suport Oncologic, la București, pe strada Mircea Vulcanescu nr. 79. Este a treia astfel de unitate din Romania, dupa cele deschise la Sibiu și Timișoara.

- Cardurile pentru alimente au fost incarcate cu o noua transa de 250 de lei. Cate tranșe vor mai fi acordate in acest an Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a virat joi, 15 iunie, suma de 590.001.500 lei pentru alimentarea a 2.360.006 carduri sociale. Aceasta este cea de-a VII-a tranșa a…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a virat joi suma de 590.001.500 lei pentru alimentarea a 2.360.006 carduri sociale, aceasta fiind cea de-a VII-a transa a ajutorului pentru alimente si mese calde acordat persoanelor vulnerabile, prin intermediul programului ”Sprijin pentru Romania”.Conform…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat in consultare proiectul de Ghid al solicitantului „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale in mediul urban”, din cadrul PEO 2021-2027. In cadrul acestui proiect, tinerii de peste 30 de ani pot obtine pana la suma maxima de 100.000…

- Sorana Cirstea știe sa intoarca toate capetele oriunde s-ar afla! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele sportivei și au surprins imagini de senzație. Iata cum reușește tenismena sa arate impecabil atunci cand merge la dentist!

- O veste buna pentru romanii care primesc vouchere de alimente. In iunie, tichetele sociale se incarca cu o noua transa de bani. Programul "Sprijin pentru Romania" continua, astfel ca in iunie vor intra banii pe cardurile sociale pentru achiziționarea alim

- Tinerii din Romania au acum o noua oportunitate de a primi bani! Guvernul a pornit un program prin care le oferi suma de 200 euro. Aceștia trebuie sa indeplineasca anumite condiții, iar banii trebuie sa fie folosiți doar cu un anumit scop, impus de program. Iata despre ce este vorba.