- Aproape 5 din 10 angajati romani, respectiv 48%, prefera programul de lucru flexibil, iar 43% isi doresc mai multe zile de vacanta, conform unui sondaj realizat de un furnizor global de spatii flexibile, scrie Agerpres. Cel mai recent raport privind bunastarea angajatilor la nivel global arata ca surprinzator…

- F.T. In contextul in care, zilnic, agentii rutieri prahoveni actioneaza in teren pentru combaterea fenomenelor cu impact stradal, desfașurand activitați de verificare și control pe mai multe paliere, atat in mediul urban, cat și in cel rural, si ieri au fost organizate și desfașurate cinci acțiuni pe…

- Parinții aflați in concediu de creștere a copilului vor beneficia de alocari financiare mai generoase. Cu toate acestea, cei care vor fi afectați in mod negativ sunt angajatorii, deoarece vor fi responsabili de plata contribuțiilor la pensii (CAS) și sanatate (CASS) in proporție de salariul minim brut…

- Cate persoane din Alba au refuzat cardul de sanatate din motive religioase. Ce trebuie sa faca daca vor sa mearga la un consult Cardurile de sanatate necesare pentru orice consult la un medic specialist sau de familie, pot fi refuzate de catre populație. Refuzul poate fi argumentat pe motive religioase…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident intre un autocar cu 28 de pasageri și o mașina. Accidentul rutier a avut loc vineri, pe DN 1, in Poiana Țapului, județul Prahova. Din primele date, polițiștii au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un autoturism și un autocar condus de un barbat…

- In Romania, fumatul este un viciu extrem de raspandit, susțin medicii psihiatri. Conform acestora, foarte mulți tineri se apuca de fumat, iar mare parte din vina o are și industria, care iși concentreaza energia in aceasta direcție și lanseaza gadgeturi tot mai atragatoare pentru adolescenți.

- In Romania, numarul imigranților nu se compara inca cu cel al romanilor care decid sa paraseasca țara. In luna iunie, doar Polonia și Ungaria au votat impotriva reformei privind azilul in cadrul Consiliului UE. Deși aceste țari au o retorica anti-imigrație, ele angajeaza mulți muncitori din state non-UE.…